Follia ambientalista, il piano “green” di sindaci Pd e Soros: basta carne, latte e vestiti

Il C40, un network finanziato da Clinton e Soros e che include una rete globale di quasi 100 sindaci delle principali città del mondo, si è espresso. Di questo gruppo fanno parte anche i primi cittadini di Milano e Roma. Dal sito ufficiale della congregazione – si legge su La Verità:

“I sindaci delle città C40 si impegnano a utilizzare un approccio inclusivo, basato sulla scienza e collaborativo per dimezzare la loro giusta quota di emissioni entro il 2030, aiutare il mondo a limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi e costruire comunità sane, eque e resilienti. C40 aiuta i sindaci a farlo“.

Per ottenere il risultato ottimale entro il 2030 si dovrebbe – secondo le regole stabilite dal consorzio – eliminare completamente il consumo di carne e di latte e l’utilizzo di veicoli privati. E ogni cittadino dovrebbe comprare al massimo tre nuovi capi d’abbigliamento all’anno.

L’assunto del documento – prosegue La Verità – è molto chiaro: poiché le grandi città sarebbero responsabili da sole di circa il 10% delle emissioni globali, i sindaci possono fornire un enorme contributo alla lotta contro l’inquinamento adottando politiche suggerite dagli esperti di fiducia di C40.

“I sindaci delle città devono essere ancora più intraprendenti, creando e plasmando i mercati e impegnandosi in settori che non erano stati considerati in precedenza”. Inoltre i primi cittadini devono “sostenere i cittadini e le imprese nel raggiungere un cambiamento radicale e rapido dei modelli di consumo”.

A questo progetto “green” hanno aderito tra gli altri anche i sindaci Sala e Gualtieri del Pd. A loro il compito di convincere i propri cittadini a percorrere questa strada con tutti gli occhi del mondo puntati addosso.(affaritaliani.it)