“Un rapporto promosso da C40 (sindaci di 40 grandi città del mondo tra cui Milano e Roma) e finanziato, tra gli altri, da Clinton Foundation e Open Society (Soros), chiede di arrivare a ZERO consumi di carne e latte e derivati entro il 2030.

Lo stesso rapporto chiede di ridurre a 3 i nuovi capi di vestiario da acquistare ogni anno per persona (distruzione del settore della moda e dell’abbigliamento).

Ancora il rapporto C40 chiede di arrivare a ZERO veicoli privati entro il 2030 e al massimo a 1 volo andata e ritorno di non più di 1500 km per persona OGNI 3 ANNI: distruzione del turismo.”

Lo scrive su Twitteer Lucio Malan, presidente del gruppo Fratelli d’Italia al Senato, pubblicando il grafico del rapporto.

— Lucio Malan (@LucioMalan) July 11, 2023