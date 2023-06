Offese a Mattarella, assolto Loris Mazzorato

COMUNICATO STAMPA – Comunico di essere stato assolto in quanto non punibile in relazione all’accusa di aver offeso l’onore ed il prestigio del Presidente della Repubblica.

Il Giudice del tribunale di Treviso ha riconosciuto che le frasi da me espresse rientravano nel diritto di critica politica in relazione alla mia attività amministrativa.

Non era mai stata mia intenzione quella di offendere il Capo dello Stato. Ringrazio i miei legali avvocati Domenico Zanon e Pierluigi Cagnin per l’ importante supporto che mi hanno dato.

Loris Mazzorato – Treviso 08 giugno 2023.

Nel mese di maggio del 2020 Mazzorato, ex sindaco di Resana, oggi consigliere comunale capogruppo dell’opposizione, aveva scritto alcuni post riferibili al capo dello Stato, a cui avrebbe dato del “mafioso”.