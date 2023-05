PIAZZA LIBERTA’, intervento dell’avv. Andrea Oddo – estratto dalla puntata di sabato 6 maggio 2023.

►Argomento della prima parte “Di covid si guarisce, di effetti collaterali si muore. O si sta male”

Ci sono casi di effetti collaterali gravissimi in persone che, prima di “vaccinarsi”, erano perfettamente sane ed ora non possono neppure curarsi perchè, di fatto, non è riconosciuta una correlazione e non c’è un’esenzione per aiutare i danneggiati ad affrontare le spese.

