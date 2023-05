Milano, rubano scooter davanti al Tribunale: arrestati marocchini

Milano – Prima il furto (davanti al tribunale), poi le manette. Due due marocchini di 29 e 61 anni, irregolari e con piccoli precedenti, sono stati arrestati dai carabinieri nella notte tra sabato e domenica 30 aprile. Sarebbero loro i responsabili di un furto di un motorino avvenuto in via Freguglia.

Tutto è accaduto intorno alle 3.15, come riferito da via Moscova. Ad accorgersi del furto e a lanciare l’allarme è stato il proprietario del mezzo (residente in via Freguglia). I carabinieri sono intervenuti e, attraverso il sistema di rilevamento gps del mezzo, sono riusciti a rintracciarlo in via Anfossi con a bordo due persone, due cittadini marocchini di 29 e 61 anni.

I due sono stati bloccati, identificati e arrestati con l’accusa di furto. Secondo i militari sarebbero stati loro a forzare il blocca ruota del mezzo. Entrambi sono stati ristretti nelle camere di sicurezza del comando di via Moscova in attesa di essere giudicati per direttissima. https://www.milanotoday.it