Milano, 28enne muore dopo intervento per perdere peso

Humanitas esprime “profondo cordoglio ai familiari per la scomparsa” della ragazza di 28 anni morta, dopo esseri sottoposta a un intervento di chirurgia bariatrica per la riduzione del peso. Morte su cui la procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo senza indagati e ha disposto il sequestro della cartella clinica. Si tratta di un’iniziativa tecnica, finalizzata a capire quanto successo e cosa abbia causato il decesso.

“La paziente, sottoposta a intervento chirurgico, era stata dimessa dall’ospedale in pieno benessere in data 8 marzo 2023. Il 19 marzo è stata ricoverata in pronto soccorso in condizioni critiche, sottoposta a rianimazione e quindi ricoverata in terapia intensiva, senza purtroppo – si legge nella nota – riuscire a risolvere la complicata situazione clinica”. ADNKRONOS