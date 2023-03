Anpi: ‘impedire manifestazione fascista a Nettuno’

Anpi su Facebook: “SI IMPEDISCA LA MANIFESTAZIONE FASCISTA ORGANIZZATA PER IL PROSSIMO 25 MARZO AL CAMPO DELLA MEMORIA DI NETTUNO!

Apprendiamo che il prossimo 25 marzo presso il Campo della Memoria di Nettuno si svolgerà una iniziativa per commemorare l’anniversario del 23 marzo 1919, data in cui vennero fondati da Benito Mussolini i Fasci di Combattimento.

Riteniamo inaccettabile che venga concessa l’autorizzazione a svolgere tale manifestazione rievocativa del fascismo e chiediamo alle autorità competenti di intervenire per impedirla e perseguire i promotori in base alla legge Scelba che punisce le esaltazioni di esponenti, principii, fatti o metodi del fascismo.

Nettuno, città Medaglia d’Oro al Merito Civile per le sofferenze subite dalla popolazione durante l’occupazione nazifascista e per il contributo dato alla Lotta di Liberazione non deve e non può essere teatro di simili manifestazioni.

Ass. Naz. Partigiani d’Italia

Comitato Provinciale di Roma

Sez. “M. Abruzzese e V. Mallozzi” Anzio-Nettuno”

