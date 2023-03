Schlein: favorevole a legalizzazione delle droghe leggere

Elly Schlein è “favorevole” alla legalizzazione delle droghe leggere. Lo ha detto con chiarezza la segretaria del Pd di ‘Stasera c’è Cattelan’ che andrà in onda questa sera su Rai 2. “Penso che sarebbe un buon modo di contrastare le mafie e la criminalità organizzata, anche perché dove è stata fatta, negli Stati Uniti e non solo, si dimostra che c’è un uso più consapevole, che non è un incentivo all’utilizzo soprattutto per la fascia preadolescenziale ed è sicuramente un modo per scalfire il crimine organizzato che gestisce il traffico di cannabis. Quindi secondo me bisogna andare su questa strada”, ha affermato la segretaria.

Quanto alla guida del partito e al peso per le aspettative su di lei, ammette: “La sento tutta l’ansia da prestazione, ma questo ci motiva a cercare di rimanere con i piedi ben saldi per terra e provare a migliorare ogni giorno. Sapevamo quello che ci aspettava, una strada in salita e abbiamo messo le scarpe comode apposta. Sentiamo una grande responsabilità di costruire l’alternativa a chi governa dopo anni di disillusione verso la sinistra e verso il Pd”. ADNKRONOS