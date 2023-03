Pakistan: poliomielite in bimbo di 3 anni vaccinato 7 volte

ROMA, 18 MAR – Il Pakistan ha segnalato il primo caso di poliomielite del 2023: si tratta di un bambino di tre anni il quale è risultato positivo al ‘Wild Poliovirus 1’ nella provincia nord-occidentale di Khyber Pakhtunkhwa. Secondo l’Istituto Nazionale di Sanità di Islamabad, il piccolo, che non ha mai avuto problemi di salute, è rimasto paralizzato nelle parti inferiori del corpo pur essendo stato vaccinato 7 volte contro la poliomielite, a detta dei familiari.

Nel 2022, il Pakistan ha riportato 20 casi di polio, tutti registrati nella zona meridionale della provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Il Pakistan e l’Afghanistan sono gli unici due Paesi al mondo in cui esiste la poliomielite. (ANSA).

Il prof. Rault: “L’unica epidemia virale nota per essere il risultato della manipolazione umana è la poliomielite da vaccino orale. Ci sono stati solo 8 casi nel mondo nel 2022 di poliomielite naturale, ma da 800 a 1000 casi di poliomielite dovuti al vaccino vivo. Il vaccino inattivato (DTP) che tutti abbiamo ricevuto non presentava questi rischi ma a causa della politica dell’OMS/Bill Gates, vediamo i primi casi di poliomielite da 40 anni a New York, Londra e Israele causati da questo vaccino che viene trasmesso ovunque.