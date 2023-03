Ucraina, Mattarella: ‘guerra si intensifica per volontà tirannica della Russia’

9 mar. (askanews) – “La guerra in Ucraina si sta intensificando” come conseguenza della “volontà tirannica della Federazione Russa” e “iniziative come quella di Baku sono indubbiamente utili a prevenire incomprensioni, tensioni e intolleranze”, infatti, “tutto, dall’esistenza della pace tra le grandi potenze alla mitigazione del cambiamento climatico, alla lotta alla povertà e al sottosviluppo, che sono considerati le sfide di questa epoca, richiede la compatibilità dei desideri dei governi e dei rappresentanti delle varie componenti del società al fine di perseguire una politica pubblica comune e sostenibile”.

Così il presidente Sergio Mattarella in un messaggio inviato in occasione dell’apertura della decima edizione del Global Baku Forum che si svolge nella capitale azerbaigiana e che è stato letto dall’ambasciatore Claudio Taffuri.