Milano, 3 furti in poche ore: arrestato siriano

I furti in serie. Poi le manette. Un ragazzo di 24 anni, un giovane siriano irregolare e con precedenti, è stato fermato sabato sera dalla polizia in pieno centro a Milano dopo aver messo a segno almeno tre colpi nei locali della zona. A fermarlo sono stati gli agenti del commissariato Garibaldi Venezia, che verso le 22.20 hanno ricevuto la prima segnalazione su un furto compiuto dal ladro in zona corso Venezia. Grazie alle descrizioni, i poliziotti hanno individuato il 24enne in piazza Duomo, dove lo hanno bloccato e perquisito.

Il ragazzo aveva con sé un grosso borsone al cui interno aveva altre due borse – una Guess e una Bottega Veneta -, un cellulare Samsung e soldi in contanti. Proprio mentre gli agenti controllavano il sospettato, sono arrivate le telefonate delle sue vittime, che davano l’allarme dopo essersi accorte del furto subito. Il 24enne è stato quindi sottoposto a fermo per furto aggravato, mentre il bottino è stato sequestrato e restituito ai legittimi proprietari. www.milanotoday.it