Financial Times: Germania senza munizioni

GERMANIA SENZA MUNIZIONI – Secondo il Financial Times, in caso di guerra la Germania potrebbe combattere solo per pochi giorni a causa della scarsità di munizioni. Per rifornire in modo adeguato gli arsenali, Berlino dovrebbe spendere almeno 20 miliardi di euro.

L’articolo affronta anche il percorso che la Germania deve affrontare per arrivare a investire in difesa il 2% del Pil: secondo il ministro della Difesa Boris Pistorius comporterebbe una spesa di 10 miliardi l’anno. Il Financial Times cita il rapporto del generale Alphonse Mais, ispettore delle forze di terra tedesche, che ha criticato il Governo perché non rifornisce le forze armate nazionali di ciò che viene inviato all’Ucraina.

