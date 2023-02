I dati degli utenti Tik tok sono conservati negli Usa

TikTok: “Dati degli utenti in Italia sicuri, pronti a chiarire dubbi”. “I dati degli utenti italiani, così come quelli europei, non sono conservati in Cina ma negli Stati Uniti e Singapore e presto all’interno dell’Unione europea nel data center irlandese. Così come dichiarato pubblicamente più volte, il governo cinese non ha mai chiesto l’accesso ai dati dei nostri utenti e laddove dovesse non li condivideremmo. La nostra strategia di data governance – in conformità al Gdpr – si basa su un approccio volto a limitare il più possibile l’accesso ai dati, riducendone al minimo il flusso al di fuori dell’Europa, nel rispetto di rigidi protocolli di sicurezza. Cosi’ come per la decisione della Commissione europea, vorremmo rimarcare la nostra piena disponibilità a chiarire i dubbi del governo italiano, auspicando in un confronto dettato da regole e processi certi e trasparenti”. Lo ha dichiarato Giacomo Lev Mannheimer, responsabile relazioni istituzionali Sud Europa per TikTok.

TikTok, un successo mondiale

Il grande successo di TikTok si deve alla sua funzione principale, quella cioè di creare brevi video sincronizzati, potendo aggiungere filtri ed effetti unici editandoli direttamente in piattaforma. Ciò permette di creare clip divertenti e originali utilizzando la propria creatività. TikTok non è soltanto un social media, ma si avvicina molto ai social network come Facebook e Instagram perché permette agli iscritti di costruirsi un seguito, avere persone con cui interagire, essere apprezzati. Per utilizzare TikTok bisogna scaricare l’applicazione dallo store del proprio smartphone e tutto ciò che viene pubblicato è visibile a chiunque, fatta eccezione per gli under 16, i cui account sono automaticamente privati. tgcom24.mediaset.it