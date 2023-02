Sgarbi: ‘ecco perchè Matteo Messina Denaro è stato latitante per 30 anni’

Vittorio Sgarbi: “Perché Matteo Messina Denaro è stato latitante per 30 anni? Semplice. Certa antimafia ha cercato la mafia là dove non c’era. Penso a quell’antimafia oggi sotto processo a Caltanissetta, che decideva le carriere di prefetti, questori e investigatori della DIA, che aveva rapporti opachi con giornalisti, che dispensava favori e prebende, che si adoperava per sciogliere comuni dove amministravano sindaci scomodi. Che predicava legalità ma praticava l’affarismo.

“Era un’antimafia di facciata – continua Sgarbi su Facebook – mentre la vera mafia operava indisturbata mettendo le mani su milioni e milioni di euro di contributi pubblici per gli impianti eolici. Ecco, per comprendere la latitanza di Matteo Messina Denaro, invece che rincorrere per le vie di Campobello cittadini spaesati e impauriti, si dovrebbe rileggere anche quella stagione. E riscrivere le parabole dei suoi protagonisti.”