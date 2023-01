Campobello di Mazara, 21 gen. (askanews) – Continuano ad emergere particolari dalle perquisizioni nei covi del boss Matteo Messina Denaro. In via CB 31 a Campobello di Mazara – ultimo rifugio del boss di Castelvetrano – gli investigatori hanno anche trovato alcuni libri tra cui una biografia del leader russo Vladimir Putin. Trovati anche testi storici e altri libri che Messina Denaro ha letto in questi mesi.