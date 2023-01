PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 21 gennaio 2023

La strategia geopolitica italiana nel contesto Russo-Ucraino

OSPITI:

Prof. *Alessandro Meluzzi*, psichiatra, psicologo, docente universitario, saggista criminologo, giornalista ed ex politico italiano.

Dr. *Dmitri Koreshkov*, consulente e studioso dei processi storici prima sovietici e poi russi, da 30 anni in Italia.

Dr. *Marco Ghisetti*, geopolitologo e filosofo, responsabile della “Sezione Anglosassone” del CeSEM, Centro Studi Eurasia e Mediterraneo, responsabile della collana “Classici” presso “Anteo Edizioni”.

*Guido De Simone*

Psicosociologo, imprenditore, Fondatore di POLIS ETICA, Scuola Popolare di Educazione Civica e Politica per Cit­tadini, co-fondatore, Segretario Generale e Caporedattore di Planet360.info, giornale internazionale trilingue di analisi strategica e culturale.

E’ l’attività di un organismo che sembra aver preso vita recentemente, ma in realtà parte da lontano nel tempo.

Non è un movimento, tantomeno un partito politico.

È una Scuola, la Scuola Popolare di Educazione Civica e Politica per Cit­tadini. Si interessa di: DEMOCRAZIA, EDUCAZIONE, ETICA, POLITICA.

Mentre sta organizzando l’attività didattica, che inizierà entro quest’anno, si dà da fare, costruendo *strumenti operativi*, che consentano, a chi ha intenzioni serie, di avere l’opportunità di trasformare le idee e le proposte in atti concreti.