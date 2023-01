PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 7 gennaio 2022

Sabato 7 gennaio 2022 torna PIAZZA LIBERTA’.

Il tema che dà il titolo alla puntata N°136 è:

DECISIONI SBAGLIATE. VITE SPEZZATE.

Con alcuni padri e madri, vittime di un sistema criminale, parleremo di bambini strappati dalle loro braccia e allontanati ingiustamente dalle proprie famiglie.

Inoltre, avremo il caso emblematico in cui ad un padre, nonostante le ordinanze del Tribunale a lui favorevoli, viene impedito di vedere il figlio da ben 10 anni.

Risultato: a pagare sono sempre i bambini e i loro genitori.

A guadagnare, in un business di alcuni miliardi di euro all’anno, è soprattutto qualche migliaio di professionisti e qualche migliaio di cosiddette case famiglia (spesso di proprietà degli stessi professionisti).

Una filiera che va dagli assistenti sociali, il braccio “armato” del sistema, alle Asl, ideologicamente, partiticamente e politicamente schierate. Poi, psicologi e psichiatri, avvocati e tutori, case famiglia e comunita’ e, per ultimi ma non ultimi, i giudici e il Tribunale dei minori.

Ogni figlio sottratto e rinchiuso in una gabbia chiamata casa famiglia produce utili.

Certo e’ che, se questi soldi venissero utilizzati per aiutare le famiglie, come dice la legge, questo ignominioso fenomeno non esisterebbe.

Parleremo di tutto questo, che potrebbe accadere a chiunque di voi, per cui chiediamo di unirVi alle nostre battaglie per quei genitori e per quei bambini che hanno perso la vita, come per quei padri e madri che ancora lottano per recuperare i propri figli, ingiustamente sottratti, contro un sistema definito di ‘tutela’ ma che in realtà è un sistema criminoso, criminogeno e criminale.

A questa premessa, non riesco ad aggiungere altro se non la necessità di far conoscere il dolore di quelle madri e di quei padri, la cui vita – e quella dei propri figli – viene straziata da una LONGA MANUS che si presenta come ‘tutelante’, ma che invece non lo è affatto.