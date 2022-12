Covid, Usa valutano di analizzare acque reflue degli aerei

AgenPress – Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di campionare le acque reflue prelevate da aerei internazionali per tracciare eventuali nuove varianti emergenti di Covid-19. La proposta di testare le acque reflue da parte dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie fornirebbe una soluzione migliore per rintracciare il virus e rallentarne l’ingresso negli Stati Uniti rispetto alle nuove restrizioni di viaggio annunciate questa settimana, hanno affermato tre esperti di malattie infettive.

Questa settimana gli Stati Uniti hanno anche ampliato il loro programma di sequenziamento genomico volontario negli aeroporti, aggiungendo Seattle e Los Angeles al programma. Ciò porta a sette il numero totale di aeroporti che raccolgono informazioni dai test positivi. Ma gli esperti hanno affermato che ciò potrebbe non fornire una dimensione del campione significativa.

Una soluzione migliore sarebbe testare le acque reflue delle compagnie aeree, che offrirebbe un quadro più chiaro di come il virus stia mutando, data la mancanza di trasparenza dei dati da parte della Cina, ha affermato il dott. Eric Topol, esperto di genomica e direttore dello Scripps Research Translational Institute di La Jolla, California.

Togliere le acque reflue dagli aerei dalla Cina “sarebbe un’ottima tattica”, ha detto Topol, aggiungendo che era importante che gli Stati Uniti aggiornassero le loro tattiche di sorveglianza “perché la Cina è così riluttante a condividere i suoi dati genomici”.

L’analisi delle acque reflue degli aerei è tra le diverse opzioni che i Centers for Disease Control and Prevention stanno prendendo in considerazione per aiutare a rallentare l’introduzione di nuove varianti negli Stati Uniti da altri paesi, ha affermato un portavoce dell’agenzia, Kristen Nordlund.

“La precedente sorveglianza delle acque reflue di Covid-19 ha dimostrato di essere uno strumento prezioso e la sorveglianza delle acque reflue degli aerei potrebbe potenzialmente essere un’opzione”, ha affermato in una e-mail.

Ricercatori francesi hanno riferito a luglio che i test sulle acque reflue degli aerei hanno mostrato che la necessità di test Covid negativi prima dei voli internazionali non protegge i paesi dalla diffusione di nuove varianti. Hanno trovato la variante Omicron nelle acque reflue di due aerei commerciali volati dall’Etiopia alla Francia nel dicembre 2021, anche se ai passeggeri era stato richiesto di sottoporsi a test Covid prima dell’imbarco.