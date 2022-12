Usa, allarme meteo: verso Natale più freddo ultimi 40 anni

NEW YORK, 22 DIC – Allarme maltempo negli Stati Uniti. La tempesta invernale che interesserà la maggior parte degli americani ha già causato la cancellazione di oltre 2.000 voli. I forti venti, le abbondanti nevicate e il freddo renderanno il Natale gelido per milioni di persone, forse il più freddo degli ultimi 40 anni, causando non pochi disagi al traffico aereo. I meteorologi parlano di un evento climatico che si verifica una volta in una generazione: più di 90 milioni di americani in 37 Stati sono sotto l’allerta meteo e circa l’80% degli Stati Uniti potrebbe sperimentare temperature ben sotto lo zero, anche nel sud. (ANSA).

“Riscaldamento globale: -31 gradi Celsius negli USA nel Wyoming con un picco di -69 gradi! Semplicemente il più grande gelo mai registrato in America.

Quindi non dimenticare di ingoiare la tua dose quotidiana di propaganda e di spegnere il riscaldamento per non morire di caldo!”