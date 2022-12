Migranti, 280 sbarcano a Porto Empedocle

Un peschereccio con 280 migranti, provenienti dalla Libia, è stato avvistato, durante la notte, al largo di Licata (in provincia di Agrigento). Non avveniva da tempo uno sbarco così massiccio direttamente sulla costa agrigentina. La Procura ha aperto un’indagine per cercare di identificare gli scafisti.

I migranti, sotto costa, sono stati trasbordati sulle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza e sono stati condotti fino al molo di Porto Empedocle dove sono stati fatti sbarcare. Sono stati sistemati tutti, per le procedure di identificazione e i controlli sanitari, nella tensostruttura di Porto Empedocle. tg24.sky.it/palermo