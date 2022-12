Pd, Letta: ‘siamo sotto attacco’

Roma, 19 dic (Adnkronos) – “È fondamentale proseguire negli sforzi di difesa della democrazia italiana ed europea da ingerenze esterne”. E’ uno dei punti emersi dalla riunione del sottocomitato ‘L’Italia in Europa e nel mondo’ nell’ambito del percorso costituente del Pd. L’incontro, aperto e chiuso dal segretario Enrico Letta, ha affrontato diversi temi.

“Ho vissuto diversi tempi di sconfitte, il 2001 e il 2008. Ci sono voluti anni per ritirare la testa su. Questa volta oltre ad avere il vento contro c’è una seconda considerazione che rende tutto ancora più complicato, non siamo soli. Oggi c’è una concorrenza, un attacco e un tentativo di sostituirci da parte delle altre opposizioni che, dopo aver fatto di tutto per farci perdere le elezioni, ora fanno di tutti per sostituirci come opposizione”. Lo ha detto Enrico Letta intervenendo all’incontro dei Popolari.