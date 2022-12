Migranti, rogo nel ghetto di Foggia: nessun ferito

FOGGIA, 04 DIC – Un incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha distrutto quattro baracche che si trovano nel ghetto di Borgo Mezzanone, a Foggia, l’insediamento spontaneo dove risiedono oltre 1.500 migranti. Nel rogo nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato. Sul posto stanno operando squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e stanno bonificando l’intera area. Sono intervenuti anche i carabinieri a cui spetta il compito di stabilire le cause dell’incendio. (ANSA).