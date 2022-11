Congregazioni religiose, la denuncia di Suor Marisa Bambi

PIAZZA LIBERTA’ PUNTATA SABATO 05 NOVEMBRE 2022 – PRIMA PARTE

SU BYOBLU CANALE 262DT CANALE 816SKY CANALE 462 TIVUSAT

OSPITE di Armando Manocchia è Suor Marisa Bambi

Nella prima parte della puntata, Armando Manocchia ospita Suor Marisa Bambi Madre Superiora della Congregazione delle Domenicane del Santissimo Sacramento di Fognano di Brisighella (RA) che denuncia ai telespettatori di Byoblu lo stato di indigenza e povertà in cui sono state ridotte le suore dalla Congregazione degli Istituti Religiosi del Vaticano che ha commissariato l’Istituto, ha tolto la Rappresentanza legale e ridotto all’Obbedienza la Madre Superiora Suor Marisa – e altro ancora…

Non crederete alle vostre orecchie nell’ascoltare ciò che accade nel mondo religioso quando si tratta di soldi, di beni immobili e di potere. Questa che vedrete è solo la prima parte di questa brutta storia. Le cose peggiori ci riserviamo di raccontarle se questi “signori” non si ravvederanno e non restituiranno i pieni poteri e il maltolto alle Suore Domenicane.

Sosteneteci con una donazione

cliccando qui ► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

► Per vedere tutte le puntate ISCRIVETEVI al nostro canale RUMBLE

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Le REPLICHE DI PIAZZA LIBERTA’ vanno in onda

martedì alle 14.30, mercoledì alle 9.30, venerdì alle 9.30 e 23.00

Condividi