Incontro con Meloni, von der Leyen si presenta con mezz’ora di ritardo

Mezz’ora di ritardo sulla tabella di marcia di Ursula von der Leyen. E Giorgia Meloni costretta ad attendere trenta minuti in più da Roberta Metsola, la presidente dell’Europarlamento. Un caffè, poi un video da pubblicare sui canali social per ingannare l’attesa in una sorta di anticamera ‘a distanza’.

Finché dopo un’ora e venti di colloquio – alle 17.50 e non alle 17.20, come inizialmente programmato – la premier si avvia con calma verso l’auto che la conduce fino a palazzo Berlaymont. Il corteo parte piano, forse gira una volta in più rispetto al percorso più breve, co

“Abbiamo parlato a lungo dell’Ucraina, delle bollette energetiche, della necessità che l’Italia resti al centro dell’Unione europea. Sono molto contenta”. Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, dopo l’incontro con la presidente del Consiglio italiana. Metsola ha dichiarato che si è discusso anche del tema dei migranti.munque lentamente approda da von der Leyen, che accoglie all’ingresso la leader di Fratelli d’Italia. www.repubblica.it

