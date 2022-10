Giaveno (To), sindaco aggredito in strada: è in ospedale

Foto Facebook

Il sindaco di Giaveno (Torino), Carlo Giacone, 62 anni, è stato aggredito da uno sconosciuto ed è rimasto ferito in modo grave.

L’episodio si è verificato nel centro abitato, in strada, sabato sera poco prima della mezzanotte. Giacone, colpito più volte alla testa con un corpo contundente, è stato portato all’ospedale di Rivoli (Torino). Non risulta in pericolo di vita ma ha riportato diverse fratture craniche. La prognosi è riservata. Stanno indagando i carabinieri.

Sono stati alcuni passanti ad accorgersi di quanto stava accadendo e le loro urla hanno fatto fuggire il malvivente. Giacone è stato subito soccorso, è cosciente, ma i medici mantengono la prognosi riservata. Intanto i carabinieri di Giaveno hanno avviato le indagini per individuare l’aggressore e il movente dell’episodio. tgcom24.mediaset.it

