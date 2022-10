Meloni a Zelensky: ‘Italia dalla vostra parte, non sei solo’

ROMA, 22 OTT – “L’Italia è e sarà sempre dalla parte del coraggioso popolo ucraino che lotta per la sua libertà e per una giusta pace. Non sei solo!”.

Lo scrive su Twitter la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ringraziandolo. (ANSA).

Many thanks @ZelenskyyUa. Italy is and will always be on the side of the brave people of Ukraine that is fighting for its freedom and for a rightful peace. You are not alone!

— Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 22, 2022