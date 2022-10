Fausto Maraldi, professionista del trading

Altro successo di Fausto Maraldi, uno degli operatori più qualificati del trading italiano: individua al millesimo il minimo della borsa Americana e apre i long su tutti i mercati!!

Bastava leggere l’analisi postata sul portale di finanza più famoso d’Italia e il gioco era fatto!!

Il “Capitano”, com’è soprannominato il noto trader romagnolo, continua a macinare gain a palate nonostante le borse scendano e in un clima di instabilità generale dovuta alla congiuntura economica e geopolitica.

Gli chiediamo: “Dopo le eclatanti imprese degli anni passati, anche quest’anno stai battendo i mercati, da piazza affari a Wall Street”.

Risponde: “E’ stato un anno straordinario come sempre, abbiamo colto i principali punti di svolta dei mercati cavalcando il rialzo nelle fasi toro e, soprattutto, individuato il momento preciso per shortare gli indici”.

D: “Hai un seguito incredibile, come pochi al mondo, qual è il tuo segreto?”

R: “Ho un canale Telegram dove faccio analisi e invio segnali operativi sui principali indici di borsa (Fib, Dax, Eurostokx e indici americani) agli oltre 500 iscritti. Si fa trading insieme: considera che tutti si creano una seconda rendita e tantissimi sono diventati ormai trader professionisti.

D: “Quindi un vero e proprio percorso dove tutti possono imparare i tuoi segreti e avvalersi della tua esperienza pluriventennale, si direbbe”.

R: “Assolutamente si. Stando dentro al mio canale, oltre a guadagnare denaro, si impara a fare trading!! Tutti i giorni spiego le cose che faccio, giustifico le entrate e le uscite, cosicché tutti nel tempo possano imparare e rendersi indipendenti”.

D: “Qualcosa d’incredibile solo se le indicazioni sul canale non fossero scritte a priori o se le dirette Facebook, in cui fai trading e individui minimi e massimi di giornata dando oltretutto indicazioni sul minuto dove si formeranno, non rimanessero a imperitura memoria!”

R: “in effetti è qualcosa di sbalorditivo. Con l’analisi ciclica evoluta indico il minuto preciso in cui il mercato farà un minimo e un massimo intraday e tutto funziona a meraviglia. Queste magie in diretta mi hanno permesso di incrementare il numero dei seguaci sul canale Telegram, regalando enormi soddisfazioni reciproche”.

D: “Ci puoi svelare il tuo segreto? “

R: “25 anni di esperienza, un metodo proprietario infallibile associato alla metodologia di Gann e all’analisi ciclica … Provare per credere!!!

D: “Cosa deve fare chi volesse seguirti e avvalersi delle tue alchimie?”

R: “Semplicemente contattarmi al mio cell. 3409772414 , nella pagina Facebook FAUSTO MARALDI TRADING, dove troverà le indicazioni o sul mio sito FAUSTOMARALDI.IT

