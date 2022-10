UE: nessun accordo su tetto al prezzo del gas

Tra i leader Ue non c’è ancora “alcun accordo” sul price cap al gas. Lo riferisce un alto funzionario Ue in vista del vertice europeo del 20 e 21 ottobre a Bruxelles. Il tema, spiega, “deve essere ulteriormente approfondito dai ministri competenti e a diversi livelli” poiché i Paesi membri hanno “punti di vista differenti e propongono soluzioni diverse che, a seconda dei casi, avrebbero effetti difformi” in tutta Europa. “L’idea di un tetto dinamico richiede ulteriori discussioni”, evidenzia la fonte.

Condividi