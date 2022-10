Landini (Cgil): “Nelle prossime settimane di nuovo in piazza”

“Nelle prossime settimane saremo di nuovo in piazza e in mobilitazione assieme a Cisl e Uil. Il 22 ottobre organizzeremo a Roma una manifestazione per la salute e la sicurezza sul lavoro. Il 29 ottobre faremo una manifestazione a partire dalle categorie sulla sanità pubblica, sugli investimenti e le assunzioni e per una nuova legge sulla non autosufficienza. Non ci fermeremo qui, andremo avanti perché vogliamo bene al Paese. Lo vogliamo cambiare“. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, durante la manifestazione in piazza del Popolo.

Il segretario della CGIL ha toccato il tema della rivolta in Iran, dopo la morte di Masha Amini: “Questa violenza che sta colpendo le donne iraniane ci dice due cose molto precise: da un lato, i diritti non sono mai acquisiti per sempre e dall’altro, la loro lotta non è semplicemente la lotta per la difesa della libertà delle donne, del loro corpo ma una lotta che chiede a tutti noi di sostenerla, perché vuol dire cambiare il modello culturale, economico e sociale che sta dietro a quella cultura della violenza”. Non bisogna – ha concluso – “mai arrendersi e mai avere paura“.

E sulla guerra in Ucraina: “Diciamolo con chiarezza: non possiamo attendere di vedere se la guerra in Ucraina si trasformerà in una guerra nucleare, ha affermato il segretario generale. “Il 20, 21 e 22 di ottobre invitiamo a scendere nelle piazze per chiedere il cessate il fuoco e si apra il negoziato. Dobbiamo accogliere l’appello di Papa Francesco, dobbiamo diventare tutti costruttori di pace”, aggiunge. (AGENPRESS)

