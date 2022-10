Elusione delle sanzioni alla Russia, un arresto in Olanda

BRUXELLES – Con il supporto del Centro europeo per la criminalità economica e finanziaria di Europol, il 27 settembre il Servizio olandese d’informazione e investigazione fiscale (FIOD) ha arrestato una persona di 55 anni ritenuta responsabile di aver eluso le sanzioni commerciali dell’Ue contro la Russia. Si ritiene che il sospettato, residente nella parte orientale dei Paesi Bassi, abbia fornito alla Russia beni che avrebbero potuto essere utilizzati per scopi militari. Lo fa sapere la stessa Europol in una nota.

“L’indagine ha scoperto che il sospetto ha fornito microchip a società/entità in Russia, tra le altre cose. Questi microchip possono essere utilizzati per la produzione di armi. L’industria russa degli armamenti è attualmente alle prese con una grave carenza di tali microchip. Si ritiene che il sospetto abbia deliberatamente finto che queste merci avessero una destinazione diversa da quella finale (Russia) per aggirare le sanzioni commerciali imposte dall’UE, spingendo il FIOD olandese ad agire”, spiega Europol. ansa.it

