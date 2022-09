Samantha Cristoforetti: mangio barretta di cereali con farina di grilli

“Secondo la FAO, oltre 2000 specie di insetti vengono consumate dagli esseri umani in tutto il pianeta. E anche nello spazio! La mia barretta di cereali ai mirtilli qui contiene anche farina di grilli come fonte di proteine”. Lo scrive Samantha Cristoforetti su Twitter pubblicando un video dallo spazio.

According to @FAO's, over 2000 species of insects are consumed by humans around the planet. And also in space! My blueberry cereal bar here also contains cricket flour as a source of protein 🫐🦗 #MissionMinerva #SpaceLife #SpaceFood #SpaceTok @esa @esaspaceflight @Space_Station pic.twitter.com/2va7XWhIx6

— Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) September 23, 2022