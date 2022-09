Letta: “Prodi è la nostra leggenda vivente”

Roma, 22 set. (Adnkronos) – “Il Pd l’ho visto sempre impegnato, con una assunzione di completa responsabilità. E Prodi è stato il più impegnato di tutti, è la nostra leggenda vivente, l’unico che ha battuto Berlusconi. Lo voglio ringraziare pubblicamente perché avrebbe potuto fare la campagna in poltrona e invece ci ha dato una enorme spinta, anche psicologica”. Lo dice il segretario Pd, Enrico Letta, in una intervista a ‘La Repubblica’.

Carlo calenda “dica quello che vuole, ho smesso da tempo di seguire le sue cinquanta sparate quotidiane”. Lo afferma il segretario Pd.

“Io sono stato a Berlino per chiedere esclusivamente misure per l’abbassamento delle bollette energetiche con i nostri alleati europei. La Meloni non può che parlare con Orban, ma una risposta sulle bollette non la troverà”. Così Enrico Letta a margine di un’iniziativa elettorale a Siena.

