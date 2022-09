Letta: ci sono due Italie, quella di Draghi e quella della Meloni

“Ci sono due Italie diverse, un’Italia come quella di Draghi che a Bruxelles e in Europa conta è un’Italia che protesta come propone Meloni”. Lo dice Enrico Letta in un video sui social tornando sulle Polemiche seguite alla sua visita di ieri a Berlino.

“La politica italiana è bene che abbia chiaro che le proposte autarchiche, provinciali e domestiche che la destra propone non sono giuste”, iniziate il segretario del Pd. L’obiettivo della visita a Berlino “è questo: noi lavoriamo nell’interesse del paese, altri in una logica autarchica è completamente domestica pensano di risolvere i problemi’ come quello della crisi energetica. (askanews)

