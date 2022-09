Letta ai candidati Pd: “Fate tutto il possibile, è allarme democrazia”

“Voglio lanciare un allarme per la democrazia italiana”. Enrico Letta si rivolge ai 60 candidati del Partito Democratico alle prossime elezioni politiche e non usa mezzi termini. “Peso le parole, non voglio parlare a vanvera. Abbiamo 17 giorni per cambiare la storia del nostro Paese ed evitare che l’allarme per la democrazia italiana diventi realtà. Ci sono tre percezioni sbagliate che si stanno diffondendo nel Paese: la prima è la vittoria annunciata della destra e quindi di conseguenza un clima da liberi tutti”. huffingtonpost.it

Solo due giorni fa, Letta ha detto: “Nelle prossime tre settimane gireremo tutti i pronostici, gireremo tutti i sondaggi e alla fine daremo ai nostri figli, al futuro del nostro Paese un’Italia europea e un’Europa molto migliore, molto più forte e coesa di quella di oggi”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo all’apertura della campagna elettorale di ‘Più Europa’.

Secondo Letta in queste elezioni si gioca anche una competizione sulla leadership del centrosinistra in cui Calenda, Renzi e Conte mirano a “distruggere il Pd, ma non ci riusciranno”.

Condividi