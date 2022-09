PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 3 settembre 2022. Dopo una breve pausa estiva, il programma di Armando Manocchia torna ad animare il sabato sera di Byoblu su CANALE 262DT CANALE 816SKY CANALE 462 TIVUSAT

Dimenticate il politicamente corretto e preparatevi ad affrontare temi scomodi, come sempre.

Questa nuova puntata si concentra sui poteri forti, sul caro bollette e sulle azioni di protesta che ci prepareranno ad un “autunno caldo”.

OSPITI di Armando Manocchia:

👉PROF. ALESSANDRO MELUZZI

👉ROBERTO PECCHIOLI autore di George Soros e la Open Society un libro su uno degli uomini più discussi della storia moderna. Ricordo agli affetti da amnesia politica conclamata che il soggetto in questione è quello speculatore finanziario che in pochi giorni ha messo in ginocchio la lira e di cui ci lecchiamo ancora le ferite. E’ il cosiddetto filantropo che finanzia le rivoluzioni colorate nel mondo, le ong immigrazioniste e i fact-checkers dei social. E’ colui che ha cambiato la filosofia della sinistra europea, trasformandola da progressista a mercatista e filo-imperialista.

👉CIRO SILVESTRI Segretario Generale Vicario della FISI, la Confederazione Italiana Sindacati Intercategoriali che, dopo aver lanciato un appello a tutte le forze cosiddette anti-sistema, ha promosso uno sciopero generale a partire dalle ore 23.59 dell’8 settembre alle ore 24 del 9 settembre 2022, Sciopero che culminerà il 10 settembre dalle ore 15 in una manifestazione nazionale in piazza San Giovanni per protestare contro:

Gli Obblighi vaccinali e il Lasciapassare sanitario Green pass;

contro tutte le Discriminazioni; contro tutte le Guerre:

contro le vecchie e Nuove povertà;

e contro la Digitalizzazione vista non come sistema di progresso ma di controllo.

Manifestazione che ha lo scopo di costringere i politici e le Istituzioni a Riportate la massima attenzione sui temi prioritari che stanno a cuore agli italiani che sono: Economia; Lavoro; Sanità; Istruzione; Welfare e ‘reazioni avverse’

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione ideato e condotto da Armando Manocchia, IN ONDA OGNI SABATO ALLE 20,30 SU BYOBLU CANALE 262DT CANALE 816SKY CANALE 462 TIVUSAT

