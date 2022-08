Magi (Più Europa): “aumentare i flussi di migranti”

“La campagna elettorale ci ripropone il tema della immigrazione in maniera strumentale e demagogica. Meloni ha dato dati falsi sulle percentuali di richiedenti asilo ai quali viene concessa protezione internazionale. In un giorno ci sono state più di 200 mila domande da parte degli imprenditori di regolarizzare stranieri, persino il Ministro Garavaglia ha riconosciuto che vanno aumentati i flussi”.

Lo ha dichiarato Riccardo Magi durante la presentazione del programma di Più Europa avvenuto nella sede di Via S. Caterina da Siena a Roma. video Agenzia Vista

► Viminale: nel 2022 sbarcati 45.664 migranti, +40%.

Richieste di asilo +76,4% rispetto all’anno precedente

👉UE: far lavorare i migranti per mantenere bassi i salari

👉Lamorgese: OK, facciamone arrivare altri

👉Mare Jonio di nuovo in mare per prelevare migranti

(ce lo chiede la UE) pic.twitter.com/T3EVvXcerQ — Imola Oggi (@ImolaOggi) June 4, 2022

