Figlio di Piero Angela: come avere in casa Leonardo da Vinci

Il figlio di Piero Angela parla del padre – “Ho avuto la netta sensazione di avere Leonardo da Vinci in casa perché l’ho vissuto come figlio, come collega, come persona normale che si è trovata davanti una mente eclettica, una persona capace di dare la risposta giusta sempre, in qualunque settore, dall’ambito industriale a quello della ricerca. Aveva una capacità di sintesi, di analisi e di trovare la risposta giusta in un modo pacato che poi metteva tutti d’accordo. Lui amava un aforisma di Leonardo da Vinci: ‘Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire’. Credo lui l’abbia interpretata fino alla fine”. Alberto Angela parla così di suo padre, Piero Angela, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio dove si trova la camera ardente. (adnkronos)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Piero Angela e il giornalista presidente del Cicap Massimo Polidoro ci parlano del premio Nobel per la medicina Montagnier, durante una puntata di “Psicologia delle bufale”.

Nello specifico, due “divulgatori scientifici” intendono spiegare al grande pubblico della TV di Stato come il premio Nobel per la medicina, nel rappresentare il virus del Covid, segua il metodo delle bufale e non quello della scienza.

Condividi