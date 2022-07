Stroncata da malore improvviso, Irene muore a 26 anni

Bulgarograsso (Como) – Malore improvviso, giovane donna muore a soli due mesi dalle nozze celebrate a maggio. Tragedia per una ragazza di 26 anni, Irene Ceravolo, residente in paese, operatore socio-sanitario spirataa seguito di un malore purtroppo fatale. La tragedia si è consumata in piena notte nell’abitazione che condivideva con il marito, sposato lo scorso maggio.

Irene muore a 26 anni

La giovane si è sentita male. Le sue condizioni hanno subito reso necessario l’intervento dei soccorritori. La disperata corsa in ospedale per cercare di strapparla alla morte. Nonostante i tentativi di rianimarla, non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore si è fermato.

La giovane si era sposata a maggio: ieri la tragedia. I familiari chiusi nel loro dolore. Il pensiero del sindaco: «Siamo rimasti senza parole»

Leggi l’articolo completo su www.laprovinciadicomo.it

Condividi