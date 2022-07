Gonfiori al viso e alla testa, Ermal Meta annulla gli eventi

Annullato l’incontro con Ermal Meta che stasera, martedì 26 luglio, alle 22, avrebbe dovuto dare il via a ‘Tuttilibri- Libri x Tutti’, evento organizzato dal Comune di Peschici con la direzione artistica di Michele Afferrante – con la presentazione del suo romanzo d’esordio ‘Domani e per sempre’ (La nave di Teseo).

L’artista ha annunciato di stare poco bene con delle storie pubblicate su Instagram qualche ora fa. “Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa. Dapprima credevo che si potesse trattare di un colpo d’aria, ma così non è. Ieri mattina (lunedì 25 luglio, ndr) mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem. A malincuore mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di Peschici e Giffoni in quanto devo approfondire e soprattutto risolvere la situazione”. Questo il messaggio del cantautore che, dispiaciuto per quanto accaduto, si scusa con i fan e gli organizzatori degli eventi. www.foggiatoday.it

Condividi