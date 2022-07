Mattarella in Zambia: “non respingiamo i migranti, servono canali legali”

9 luglio – Il presidente Mattarella in Zambia – “Serve la apertura di canali formali per arrestare questo problema alla fonte lavorando insieme, nella convinzione che non sia salutare respingere le persone sulle navi una volta che hanno avuto accesso nei vostri Paesi mentre è possibile evitare questo in anticipo, in modo proattivo”.

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, citando un recente intervento sul tema immigrazione del presidente dello Zambia, Hakainde Hichilema, al Parlamento Europeo. (askanews)

«Il presidente zambiano ha detto a Strasburgo che serve l’apertura di canali formali per arrestare il problema dei migranti alla fonte lavorando insieme, nella convinzione che “non sia salutare respingere le persone sulle navi una volta che hanno avuto accesso nei vostri paesi mentre è possibile evitare questo in anticipo, in modo proattivo”. Io sottoscrivo queste parole»

