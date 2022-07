PIAZZA LIBERTA’ sabato 2 luglio intervista integrale a mons. Viganò

Crisi dell’Uomo e declino dell’Occidente – intervista a Mons. Carlo Maria Viganò

Sabato 2 luglio alle 20,30 in PIAZZA LIBERTA’ su Byoblu canale 262 Dt, canale 816 di Sky e canale 462 di Tivusat, va in onda l’intervista integrale di Armando Manocchia a Monsignor Carlo Maria Viganò

Con competenza e lungimiranza, Monsignor Viganò fa una analisi a tutto tondo e risponde punto per punto alle domande del conduttore partendo dalla bancarotta economica e finanziaria causata dalla cessione di sovranità e dal signoraggio, dalle politiche dell’usura legalizzata dell’Ue sugli stati membri dominati oggi dall’Agenda 2030 dell’ONU – ossia del Great Reset del World Economic Forum, fino alla bancarotta morale ed etica.

L’Arcivescovo, durante l’intervista a tutto campo, parla dei presunti “diritti dell’uomo e del cittadino”. Diritti che includono l’aborto, l’eutanasia, il matrimonio con persone dello stesso sesso, con animali, della teoria gender, dell’ideologia LGBTQ e tutto il peggio che una società senza principi e senza Fede può reclamare, fino ad analizzare le teorie nichiliste e neo-malthusiane, quelle dei Satanisti, del Great Reset e del Deep State, la Massoneria, la Psicpandemia e l’Alleanza Antiglobalista da lui auspicata.

Per finire parla della Famiglia: “colpire la famiglia – dice Monsignor Viganò – conduce indefettibilmente alla dissoluzione del corpo sociale, che per natura è incapace di sopperire al ruolo della famiglia. Quindi: divorzio, aborto, nozze omosessuali, adozione a single o a coppie irregolari, privazione della potestà genitoriale per motivi ideologici, eliminazione dei nonni e dei parenti dalla vita domestica, condizioni di lavoro per le madri che non consentono di assolvere ai compiti familiari, penalizzazione delle donne sposate o con figli nelle assunzioni, indottrinamento dei figli sin dalla scuola primaria. Anche in questo campo occorre un’azione coraggiosa e determinata, per la difesa della famiglia naturale e per la tutela dei diritti dei genitori nell’educazione dei figli, che non sono proprietà dello Stato.”

