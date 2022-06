Segre: spirale continua dell’odio sui social

ROMA, 23 GIU – “E’ una spirale continua dell’odio sui social e sul web, qualunque cosa parla in vita all’odio ed è per questo che con grande entusiasmo, con una piccola mente e un grande cuore sono molto molto contenta che ci sia questa commissione perché mi sembra che io debba lasciare questa eredità morale: non parlare di odio e di vendetta e parlare d’amore”.

Lo dice la senatrice a vita Liliana Segre nel corso della conferenza di presentazione della conclusione dell’indagine conoscitiva sui fenomeni dei discorsi d’odio in corso in Senato. (ANSA).

Condividi