Milano, poliziotti aggrediti mentre disarmano uomo armato di coltello

Poliziotti aggrediti a Milano, in piazzale Duca d’Aosta, mentre fermavano e disarmavano una persona che si aggirava con un coltello. Un giovane che si trovava nei pressi ha lanciato uno skateboard contro gli agenti, colpendone uno alla schiena. E’ successo nel pomeriggio di martedì 14 giugno. Lo rende noto il sindacato di polizia Fsp.

Gli agenti del reparto mobile si trovavano nei paraggi e sono stati avvisati di una lite in corso tra due persone, una ‘armata’ di due bottiglie e l’altra di un coltello: questa, all’arrivo dei poliziotti, ha cominciato a minacciarli ed è stata circondata e disarmata. In quel momento, un ragazzo presente sul posto ha lanciato ai poliziotti uno skateboard, ed è stato a sua volta fermato. La persona in precedenza armata, una volta caricata sull’auto di servizio per essere accompagnata in questura, l’ha devastata spaccando il finestrino posteriore.

Leggi anche

► Gay pride, +Europa: ‘manifestazione che dà lustro a Milano’

Poliziotti aggrediti, il commento di Fsp polizia

“E’ sconcertante ciò a cui assistiamo in mezzo alle strade”, il commento di Valter Mazzetti, segretario generale Fsp polizia: “Sarebbe ora di tornare a lavorare per diffondere la cultura della legalità, per chiarire alle nuove generazioni le idee su ciò che è ammesso e ciò che non lo è. E soprattutto su cosa significa essere un poliziotto e sul perché svolgiamo questo lavoro”. www.milanotoday.it

Condividi