Conte: ‘non siamo riusciti a spiegare ai cittadini perché siamo al Governo’

Roma, 14 giugno 2022 “Io non riesco a dir cose che riscontro. Girando il territorio da Nord a Sud mi sono reso conto che la richiesta di lascaire il Governo dei cittadini è comune è insistente. Il nostro elettorato sta soffrendo. Forse non siamo ancora riusciti a spiegare bene ai cittadini perché siamo al Governo” così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in conferenza stampa nella sede M5S a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

