Milano: Festival del ciclo mestruale, si parlerà anche di transfobia

L’occasione per “far dialogare diverse figure che si occupano di divulgazione mestruale”. Un evento per informarsi, confrontarsi. E perché no, divertirsi. A Milano, dal 17 al 19 giugno prossimi, si terrà il primo festival del ciclo mestruale, il primo appuntamento del genere in tutto il mondo.

Mare Culturale urbano, Nuovo Armenia e Rob de Matt saranno le 3 location che ospiteranno talk, workshop, spettacoli, concerti, stand-up comedy, live e dj set durante i quali – hanno spiegato le organizzatrici – si parlerà “di endometriosi, disturbo disforico premestruale, Tampon Tax, menarca, transfobia, salute e igiene mestruale, impatto ambientale, discriminazione di genere e conflitti”.

La manifestazione nasce dalle autrici del primo podcast in Italia sul ciclo mestruale, “Eva in rosso”, insieme a due associazioni che si occupano di empowerment femminile, Errante e Promise, e Studio But Maybe, che si occupa di graphic e digital design. Numerose le ospiti presenti per raccontare una tematica fondamentale per la parità di genere, per la salute femminile e per abbattere i pregiudizi ancora esistenti. www.milanotoday.it

Condividi