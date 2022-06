PIAZZA LIBERTA’ la crisi dell’uomo e il declino dell’Occidente

In questa puntata di Piazza Libertà “la crisi dell’uomo e il declino dell’Occidente”, Armando Manocchia intervista Monsignor Carlo Maria Viganò sulla crisi dell’uomo, della società e del declino dll’Occidente. Una lunga intervista esclusiva suddivisa in due parti. La seconda parte sarà trasmessa nella prossima puntata dell’11 giugno.

In collegamento la d.ssa Silvana De Mari. A parlare dagli studi di Byoblu il dottor Andrea Stramezzi. Il medico milanese durante gli ultimi due anni si è impegnato in prima linea contro il Covid. Ora la Commissione Disciplinare dell’Ordine dei Medici sta valutando la sua radiazione per non aver rispettato il protocollo che prevedeva la prassi del “paracetamolo e vigile attesa”.

