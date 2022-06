Usa, JPMorgan: in arrivo uragano nell’economia

L’aumento dei prezzi del petrolio innescato dalla guerra in Ucraina e il rialzo dei tassi di interesse rischiano di provocare “un uragano nell’economia” statunitense, secondo Jamie Dimon, amministratore delegato di JPMorgan Chase & Co.

Il manager ha affermato di non sapere “se la tempesta sarà minore o grave”, ma che “sta arrivando”, in un frangente in cui la Fed e il governo allentano il sostegno economico fornito durante la pandemia e si fanno sentire le conseguenze del conflitto in Ucraina. rainews.it/maratona/2022/05/live

► Camera Usa: 40 miliardi di dollari all’Uraina

