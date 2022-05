Lettera a ImolaOggi su San Marino e la sua Banca Centrale

Riceviamo e pubblichiamo

Egregio Direttore,

anzitutto chiarisco che ho utilizzato una mail “sicura” per scriverLe vista la recente caccia alle streghe e il numero di denunce che subisce in RSM ed in Italia chi tocca l’argomento Banca Centrale della RSM e l’attuale Governo in carica ( https://www.articolo21.org/2021/09/fare-il-giornalista-e-un-mestiere-pericoloso-anche-a-san-marino/ ).

, dove sono nato e vivo.I miei genitori per mia fortuna hanno provveduto ad istruirmi in italiano oltre che, naturalmente, farmi frequentare le scuole locali ed ecco il perché, fortunatamente, posso scriverle direttamente nella “nostra” lingua.Nonostante non torniamo in Europa da molti anni, grazie al web seguiamo però sempre le vicende del Titano, soprattutto ora che, a detta di nostri conoscenti operanti nel settore finanziario come liberi professionisti in Delaware (la nostra “San Marino” in U.S.A.), il “nostro” piccolo Stato di origine pare attraversare difficili traversie economiche per responsabilità di tanti (anche italiani) che hanno agito nella più totale impunità a danno della collettività.Lo scopo di questa mia lettera è infatti cercare di capire per poi spiegarlo a mio zio e ai miei parenti, non tanto quanto sia successo negli ultimi vent’anni che abbiamo compreso unendo i puntini formati dagli ultimi eventi di cronaca giudiziaria riguardanti il https://www.libertas.sm/san-marino-processo-conto-mazzini-la-sentenza-di-secondo-grado-o-appello-condannati-e-assolti/ e quello al cosiddetto https://sanmarinortv.sm/news/cronaca-c3/re-nero-confermata-la-condanna-a-stefano-ercolani-per-la-tabarrini-la-partita-si-riapre-in-appello-a215939 , la relazione della Commissione consiliare d’inchiesta sul crack bancario ( https://www.libertas.sm/san-marino-ecco-la-relazione-della-commissione-dinchiesta-sui-dissesti-bancari/ ), le vicende legate a Banca CIS ed Asset Banca (di cui un mio zio era anche cliente), oltre all’ultimo clamoroso rinvio a giudizio dei vertici di Banca Centrale ( https://sanmarinortv.sm/news/cronaca-c3/commissariamento-asset-confuorti-e-savorelli-rinviati-a-giudizio-a221521#:~:text=Ci%20sono%20anche%20Confuorti%20e,coatta%20poi%20di%20Asset%20Banca . ), ma quanto oggi in Repubblica sembra non accadere nonostante quanto appunto citato ed ormai di dominio pubblico.Mi chiedo infatti o, meglio, qui ci chiediamo, come sia possibile che nessuno abbia ancora sollevato le stesse domande e le stesse accuse rivolte in Tribunale contro l’ex governance di Banca Centrale anche contro l’attuale gestione della stessa che, da quanto riportato dalle cronache, ad esempio avrebbe addirittura cercato di impedire la riabilitazione di Asset banca, chiusa illegalmente, attraverso un’opposizione giudicata addirittura sbagliata nel merito, oltre che nei termini di presentazione ( https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/respinto-il-ricorso-di-bcsm-1.7402604 . )

Ovvero mi domando e ci domandiamo, come mai chi ha presentato quella opposizione che, in buona sostanza, sembrerebbe provare a consentire la prosecuzione di quanto invece già sentenziato come illegale dai giudici del Tribunale, non appaia quantomeno tra gli indagati visto che quanto tentato, come minimo, sembrerebbe una specie di favoreggiamento nei confronti di chi, illegalmente, aveva chiuso un istituto di credito che, oltretutto, si era accollato le responsabilità di altra banca chiusa precedentemente e grande protagonista di molte delle malefatte finanziarie a San Marino ed oggetto di attenzione addirittura del Senato italiano (Seduta n. 692 Atto n. 2-00442 pubblicato il 14 marzo 2012), forse nel tentativo di mantenere quello che si definisce “the status quo”.

Avendo poi addirittura letto di una falsificazione di documenti ufficiali – quale il Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino dovrebbe essere ( https://www.titanpostsm.com/5246/DISSESTO%20BANCARIO:%20BOLLETTINO,%20PUBBLICI%20UFFICIALI%20E%20VERIT%C3%80%20DA%20TROPPO%20NASCOSTE./ ) – a quanto sembrerebbe allo scopo di rimediare al mancato inserimento dei termini per le iscrizioni allo stato passivo della LCA illegale di Asset già citata, ci chiediamo come mai chi gestisce dalla metà del 2018 la Banca Centrale non avesse denunciato questa irregolarità, di paternità della precedente gestione, alle autorità competenti ed anzi abbia reiterato in comportamenti tutt’altro che trasparenti.