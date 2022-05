Roche: tre kit diagnostici per il vaiolo delle scimmie

BASILEA – Roche e la sua filiale TIB Molbiol hanno sviluppato tre test per diagnosticare il vaiolo delle scimmie, malattia della quale sono stati rilevati diversi casi in Europa e in Nord America. Sono disponibili nella maggior parte dei paesi.

kit diagnostici per il vaiolo delle scimmie

Il primo kit di depistaggio “LightMix Modular” è in grado di identificare gli orthopoxvirus e i virus del vaiolo delle scimmie, sia quelli originari dell’Africa centrale che occidentale, ha precisato oggi il gruppo farmaceutico basilese in una nota.

Il secondo kit è un test specifico che rileva solo i virus del vaiolo delle scimmie, mentre il terzo, destinato ai ricercatori, rileva contemporaneamente gli orthopoxvirus e fornisce informazioni sulla presenza o meno del virus del vaiolo delle scimmie. https://www.tio.ch

