COSÌ NON PARLÒ ZARATHUSTRA – PIAZZA LIBERTÀ di Armando Manocchia

PIAZZA LIBERTÀ di Armando Manocchia – Per il suo debutto su Byoblu con Piazza Libertà, Armando Manocchia ospita Ettore Gotti Tedeschi, banchiere ed economista, la scrittrice e medico Silvana De Mari, l’autore e ricercatore Giovanni Castellini Rinaldi e lo psichiatra e criminologo Alessandro Meluzzi per parlare della civiltà cristiana che sta scomparendo.

Puntata di sabato 21 maggio 2022

L’uomo, in un delirio di onnipotenza, prova a sostituirsi a Dio tentando di estirpare le radici cristiane della civiltà occidentale in tutti i settori della vita: politico, sociale, genetico, medico ed etico… Siamo agli albori di una nuova umanità in cui il bene comune, l’interesse di un Paese e in ultima analisi il bene dell’umanità e del mondo, sarà subordinato dal nuovo ordine mondiale?

